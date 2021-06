Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Un trait de dentelle Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Un trait de dentelle Redon, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Redon. Un trait de dentelle 2021-07-01 – 2021-07-17 Place du Parc Anger Château du Parc Anger

Redon Ille-et-Vilaine Redon Exposition Un trait de dentelle présentée du 1er au 17 juillet 2021 au Château du parc Anger (à côté de la médiathèque), REDON.

Le Dentelier est né en 1974 dans le Maine-et-Loire. Son pseudo exprime la finesse du trait et la précision millimétrique des motifs géométriques qui caractérisent la singularité de son travail. N’abandonnant rien au hasard, ses dessins tout en nuances de gris suscitent la fascination par le caractère hypnotique de son exactitude. Le Dentelier interroge le sens du temps, celui de la création et celui de la contemplation. +33 2 99 71 29 38 Exposition Un trait de dentelle présentée du 1er au 17 juillet 2021 au Château du parc Anger (à côté de la médiathèque), REDON.

