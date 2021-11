Lille Conservatoire de Lille Lille, Nord Un tout petit souffle Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Conservatoire de Lille, le mercredi 1 décembre à 19:00

Rififilms et le Conservatoire de Lille vous invitent à la projection du court-métrage de Delphine Bouix _Un tout petit souffle_ le mercredi 1er décembre à 19h_._ Un film poignant, où la réalisatrice met en scène une jeune pianiste et son frère, confrontés à une terrible décision qui bouleversera bientôt leur vie de famille… Réalisé avec la participation des élèves de CPES théâtre, le court-métrage a été tourné au Conservatoire au printemps 2021. En tête d’affiche, on y retrouve les acteurs Pauline de Tarragon (Pi Ja Ma), Abraham Wapler, Marie Denarnaud et Candy Ming. **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Mercredi 1er décembre 2021 – Auditorium** **Accès Place du Concert** **Gratuit sur réservation Présentation du pass sanitaire pour toute personne de plus de 11 ans**

Entrée gratuite, sur réservation.

