La Bibliothèque du Tourisme et des Voyages s’associe au Fonds cheminot du Service du Livre et des Bibliothèques du Comité Central du Groupe Public Ferroviaire pour vous proposer une exposition retraçant l’histoire du chemin de fer et son impact sur le tourisme en France entre 1860 et

1960.

Cette exposition en partenariat propose un regard

rétrospectif sur les premières formes du tourisme ferroviaire. C’est à partir des années 1860 et jusqu’aux années 1960, que le chemin de fer devient en France le moyen de transport le plus répandu, rapide et économique. Quelque peu éclipsé par la voiture et l’avion à partir

des années 1970, le train revient aujourd’hui sur le devant de la scène. De

plus en plus de guides nous encouragent à circuler en France et à travers

l’Europe en empruntant ce moyen de transport moins polluant et plus respectueux

de l’environnement.

La Bibliothèque du Tourisme et des Voyages et le Fonds

cheminot du Comité Central du Croupe Public Ferroviaire proposent dans cette exposition une sélection

de documents issus de leurs fonds qui montrent les liens anciens et forts unissant le train et les acteurs du tourisme. Cent ans de documents retraçant ces liens seront également exposés en vitrine, réunissant pour la première fois ces deux fonds spécialisés.

