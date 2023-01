Un tour de chant, un pas de danse Loudun, 1 avril 2023, Loudun .

Un tour de chant, un pas de danse

Boulevard du Maréchal Leclerc Espace Culturel René Monory Loudun Vienne Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc

2023-04-01 – 2023-04-01

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc

Loudun

Vienne

14 EUR Les Voyelles se sont treize femmes sur scène, chanteuses, mais aussi danseuses pour l’occasion. Le groupe mené par son chef de choeur énergique Emilie Misandeau, est également accompagné par un batteur et un pianiste.

Cette joyeuse équipe aborde avec humour ou mélancolie des reprises de chansons pour tous les âges et de toutes les époques, revisitant certains classiques et mettant à l’honneur la danse… pour le meilleur et pour le pire.

Tour à tour sérieuses, fantaisistes, engagées ou sensuelles, elles s’amusent sur scène, et s’impliquent autant dans le chant que dans la danse ou la mise en scène. Elles ont de l’autodérision et le souci du détail… Leur énergie communicative pourrait bien se propager dans le public. Révisez vos pas de valse, de rock et de carioca, et entrez dans la danse !

Billets en vente le samedi de 10h à 12h à l’Office de Tourisme de Loudun

Les Voyelles se sont treize femmes sur scène, chanteuses, mais aussi danseuses pour l’occasion. Le groupe mené par son chef de choeur énergique Emilie Misandeau, est également accompagné par un batteur et un pianiste.

Cette joyeuse équipe aborde avec humour ou mélancolie des reprises de chansons pour tous les âges et de toutes les époques, revisitant certains classiques et mettant à l’honneur la danse… pour le meilleur et pour le pire.

Tour à tour sérieuses, fantaisistes, engagées ou sensuelles, elles s’amusent sur scène, et s’impliquent autant dans le chant que dans la danse ou la mise en scène. Elles ont de l’autodérision et le souci du détail… Leur énergie communicative pourrait bien se propager dans le public. Révisez vos pas de valse, de rock et de carioca, et entrez dans la danse !

Billets en vente le samedi de 10h à 12h à l’Office de Tourisme de Loudun

+33 6 40 86 19 87

Hanna Création et les Véhicules Anciens du Loudunois

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun

dernière mise à jour : 2023-01-24 par