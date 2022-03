Un tour au jardin Gouvix Gouvix Catégories d’évènement: Calvados

Gouvix

Un tour au jardin Gouvix, 1 avril 2022, Gouvix. Un tour au jardin Gouvix

2022-04-01 – 2022-04-03

Gouvix Calvados Gouvix A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et durant ces 3 jours, je vous ouvre les portes de mon atelier boutique pour vous faire découvrir mon espace de travail ainsi que mes dernières créations en céramique. Je sculpte, façonne, tourne la terre, j’imagine les formes et les décors infinis. La maîtrise de cette matière demande des années d’entrainement et jusqu’à la dernière cuisson procure des instants magiques. Je vous expliquerai mon processus de fabrication avec des démonstrations de tournage et je vous expliquerai mon plaisir pour le décor sur céramique inspirée par le petit jardin paysager qui m’entoure. Je vous inviterai à faire un tour au jardin pour découvrir mon univers poétique et mes créations uniques colorées. Arrêtez vous dans ce lieu pour y voir évoluer le travail de mes créations. Une jauge de 5 personnes est idéale dans la boutique. A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et durant ces 3 jours, je vous ouvre les portes de mon atelier boutique pour vous faire découvrir mon espace de travail ainsi que mes dernières créations en céramique. Je sculpte, façonne,… cecile.fablet@orange.fr +33 6 08 60 46 12 http://untouraujardin.fr/ A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et durant ces 3 jours, je vous ouvre les portes de mon atelier boutique pour vous faire découvrir mon espace de travail ainsi que mes dernières créations en céramique. Je sculpte, façonne, tourne la terre, j’imagine les formes et les décors infinis. La maîtrise de cette matière demande des années d’entrainement et jusqu’à la dernière cuisson procure des instants magiques. Je vous expliquerai mon processus de fabrication avec des démonstrations de tournage et je vous expliquerai mon plaisir pour le décor sur céramique inspirée par le petit jardin paysager qui m’entoure. Je vous inviterai à faire un tour au jardin pour découvrir mon univers poétique et mes créations uniques colorées. Arrêtez vous dans ce lieu pour y voir évoluer le travail de mes créations. Une jauge de 5 personnes est idéale dans la boutique. Un tour au jardin

Gouvix

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Gouvix Autres Lieu Gouvix Adresse Ville Gouvix lieuville Gouvix Departement Calvados

Gouvix Gouvix Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouvix/

Un tour au jardin Gouvix 2022-04-01 was last modified: by Un tour au jardin Gouvix Gouvix 1 avril 2022 Calvados Gouvix

Gouvix Calvados