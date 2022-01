Un Toit pour Toi Complexe sportif La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Un Toit pour Toi

du vendredi 11 février au dimanche 13 février à Complexe sportif

du vendredi 11 février au dimanche 13 février à Complexe sportif

Venez rire et vous distraire avec «Les Pas Bileux» qui vous proposent «Un Toit pour Toi» de Viviane Tardivel. **SYNOPSIS :** Que peuvent avoir en commun trois SDF, un malade de la propreté, un simple d'esprit, une prostituée et une femme enceinte ? À première vue, pas grand chose si ce n'est le fait qu'ils se retrouvent tous un soir de tempête à l'association Un Toit pour Toi. Daniela, bénévole à l'association, va vivre une soirée bien mouvementée avec tous ces résidents d'un soir. La nuit risque d'être longue et pleines de surprises… La représentation du dimanche 13 février est au profit de l'école Sainte Marie de l'Océan. **Réservations au 02 40 24 34 44 ou [ici](https://www.labaule-guerande.com/)** Pass sanitaire obligatoire

Complexe sportif Allée Julien Jaunais 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:00:00;2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00;2022-02-13T15:30:00 2022-02-13T17:00:00

