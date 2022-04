‘UN TIR, UN DON, UN SOURIRE’ Stiring-Wendel Stiring-Wendel Catégories d’évènement: Moselle

Stiring-Wendel Moselle « Un tir, un don, un sourire » a pour objectif de soutenir un projet porté par les jeunes, à la fois solidaire et intergénérationnel. Le concept repose sur une Lucarne mobile (sous forme de mur) fabriquée par des jeunes. Tirez pour 0,50€ reversés au Téléthon. Nombreuses animations toute la journée. +33 3 87 04 13 13 Stiring-Wendel

