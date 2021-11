Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Un Tipi dans la prairie – la préhistoire s’installe chez vous La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Un Tipi dans la prairie – la préhistoire s'installe chez vous
du mercredi 1 septembre au jeudi 30 juin 2022 à La CLEF

du mercredi 1 septembre au jeudi 30 juin 2022 à La CLEF

L’association [Archéolithe](https://www.archeolithe.fr) est dédiée à la promotion de l’archéologie. Crée en 1999, elle propose des ateliers interactifs sur les différentes périodes de l’histoire en utilisant une approche participative mais aussi immersive : la préhistoire s’installe chez vous ! Les nomades de l’association Archéolithe se proposent de reconstituer dans [vos espaces](https://www.archeolithe.fr/index.php?article71/un-tipi-dans-la-prairie-premiere-edition), un campement itinérant de chasseurs-cueilleurs. En montant un tipi en peaux ainsi qu’un foyer en pierre dans lequel brûlera un feu de bois, les animations sur le thème du paléolithique permettront aux petits comme aux grands de réaliser des expérimentations archéologiques aussi didactiques que pédagogiques. Pour votre structure (école, collectivité locale, musée), nous vous proposons une formule clef en main, de 4 ateliers de 1h30 encadrés par deux archéologues médiateurs. Une réunion avec l’équipe organisatrice et les services techniques est nécessaire afin de planifier le programme, la répartition des ateliers ainsi que voir le terrain et discuter de mise en place de la scénographie dans votre espace vert. [La plaquette](https://drive.google.com/file/d/1pdPPcI516BbRTL08AEVAeiZZdLL5JGIg/view?usp=sharing)

Sur inscription. Nous contacter.

Les nomades de l'association Archéolithe se proposent de reconstituer dans vos espaces, un campement itinérant de chasseurs-cueilleurs. La CLEF 46 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye

