Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin Neuwiller-lès-Saverne EUR Le patrimoine funéraire taillé dans la pierre et ses représentations (tapisserie de saint Adelphe) jeudi 15 juillet à 15h30, par Pierre Boulay.

Tous les rendez-vous ont lieu à la salle du Chapitre.

www.patrimoine-neuwiller.fr dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Neuwiller-lès-Saverne