Un texte à soi | Voix de femmes Librairie La Mauvaise Herbe Eymet, vendredi 8 mars 2024.

Un texte à soi | Voix de femmes Librairie La Mauvaise Herbe Eymet Dordogne

Pendant 3 ans, grâce à l’Asso La Gare Mondiale et l’Ali’mentation Générale, Sara a eu la chance de recevoir la parole d’un étonnant groupe de femmes du CIDFF Dordogne et de l’accompagner dans une aventure éditoriale collective et sensible jusqu’à la publication de LEUR livre !

Ce vendredi 8 mars sera le grand soir celui de la présentation et du lancement du fruit de plusieurs années de travail intitulé « Habiter Ce qui demeure » et édité par les belles éditions Langage Pluriel !

La soirée débutera par une lecture de Alopecia, un texte d’Olivia Stainier et lu par elle-même. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

Librairie La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lib.lamauvaiseherbe@gmail.com

