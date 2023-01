Un territoire agit au Kivu (RDC) face à 3 enjeux Carsac-Aillac Carsac-Aillac Catégories d’Évènement: Carsac-Aillac

Dordogne

Un territoire agit au Kivu (RDC) face à 3 enjeux
Le séchoir d'Aillac Bourg d'Aillac
Carsac-Aillac Dordogne
2023-01-20

2023-01-20 – 2023-01-20

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac

Carsac-Aillac

Le Collectif Transitions du Périgord Noir en partenariat avec le Séchoir d'Aillac a le plaisir de vous inviter à la conférence

« Un territoire agit au Kivu (RDC) face à 3 enjeux : crues des rivières, reforestation et agriculture restauratrice. Un exemple pour nous? » (voir l’affiche – merci Romain!)

le vendredi 20 janvier à 20 h au Séchoir d’Aillac

conférencier Michel Tissier, habitant de Calviac, secrétaire international du RIEH (Réseau International d’Economie Humaine) et membre du Collectif Transitions du Périgord Noir

avec, en direct depuis le Kivu, Gilbert Masumbuko, Président de la Fondation Matendo à Minova

« Un territoire agit au Kivu (RDC) face à 3 enjeux : crues des rivières, reforestation et agriculture restauratrice.

Le séchoir d'Aillac Bourg d'Aillac Carsac-Aillac

