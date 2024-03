Un temps pour soi Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, jeudi 27 juin 2024.

Un temps pour soi Un moment de calme et de relaxation, entre parents Jeudi 27 juin, 09h30 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Sur inscription

Début : 2024-06-27T09:30:00+02:00 – 2024-06-27T11:30:00+02:00

L’équipe du Centre Social et Culturel de l’Estey vous propose un moment de détente les jeudis matin de 9h30 à 11h30 à l’Estey, une fois par mois.

Un moment de détente, ça vous tente ?

Ce temps-là sera à destination des parents, un moment pendant lequel vous vous retrouverez pour partager, échanger, autour d’un café, mais aussi autour d’une activité.

Jeudi 27 juin, venez profiter d’un atelier bien être en fabriquant vous-même vos cosmétiques grâce à de précieux conseil d’une intervenante ! Une fabrication à reproduire chez soi !

Inscription au 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

