Un temps pour soi Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, jeudi 4 avril 2024.

Un temps pour soi Un moment de calme et de relaxation, entre parents Jeudi 4 avril, 09h30 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit Pour les parents Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T09:30:00+02:00 – 2024-04-04T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T09:30:00+02:00 – 2024-04-04T11:30:00+02:00

L’équipe du Centre Social et Culturel de l’Estey vous propose un moment de détente les jeudis matin de 9h30 à 11h30 à l’Estey, une fois par mois.

Un moment de détente, ça vous tente ?

Ce temps-là sera à destination des parents, un moment où vous vous retrouverez pour partager, échanger, autour d’un café, mais aussi autour d’une activité.

Jeudi 4 avril, atelier de confection produits de beauté ! Création, découverte, partage, détente, tout sera réuni pour passer un super moment !

Sur inscription au 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 35 13 00

Parents relaxation

Centre Social et Culturel de l’Estey