Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Un temps pour soi Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Un temps pour soi Café des Granges, 5 février 2022, Saint-Jean. Un temps pour soi

Café des Granges, le samedi 5 février 2022 à 10:00

Seul ou en famille, venez faire une pause loin du rythme éreintant du quotidien : partager une boisson chaude, faire un baby foot, papoter, discuter et peut-être pour une fois… ne rien faire ! Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Café des Granges Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Café des Granges Saint-Jean