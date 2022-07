Un temps pour Soi – Beach Yoga Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Un temps pour Soi – Beach Yoga Moliets-et-Maa, 19 juillet 2022, Moliets-et-Maa. Un temps pour Soi – Beach Yoga

Plage Nord Messanges Moliets-et-Maa Landes

2022-07-19 – 2022-07-19 Moliets-et-Maa

Landes EUR Être » plutôt qu’ « Avoir » Le Yoga signifie « Union », ne faire qu’un avec le reste de l’unis-vers. C’est changer les fondements de qui nous sommes pour devenir ce que nous désirons être. Le yoga n’est pas une simple pratique sur un tapis, il se vie. Ce qu’il se passe à l’extérieur n’est que le simple reflet de ce qui se passe en notre intérieur. Alors si nous voulons vivre dans un monde meilleur, je vous invite à regarder dans votre intérieur en accueillant ce qui y vie comme une jolie fleur. Equilibrer son corps, son mental et ses émotions pour gouter et pouvoir rester dans son êtreté. Venez découvrir votre nature profonde en vous offrant une séance de yoga d’1h30 avec Laetitia sur nos magnifiques plages. Un temps pour Soi pour se connecter au coeur et aux éléments. Être » plutôt qu’ « Avoir » Le Yoga signifie « Union », ne faire qu’un avec le reste de l’unis-vers. C’est changer les fondements de qui nous sommes pour devenir ce que nous désirons être. Le yoga n’est pas une simple pratique sur un tapis, il se vie. Ce qu’il se passe à l’extérieur n’est que le simple reflet de ce qui se passe en notre intérieur. Alors si nous voulons vivre dans un monde meilleur, je vous invite à regarder dans votre intérieur en accueillant ce qui y vie comme une jolie fleur. Equilibrer son corps, son mental et ses émotions pour gouter et pouvoir rester dans son êtreté. Moliets-et-Maa

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Plage Nord Messanges Moliets-et-Maa Landes Ville Moliets-et-Maa lieuville Moliets-et-Maa Departement Landes

Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moliets-et-maa/

Un temps pour Soi – Beach Yoga Moliets-et-Maa 2022-07-19 was last modified: by Un temps pour Soi – Beach Yoga Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa 19 juillet 2022 Plage Nord Messanges Moliets-et-Maa Landes

Moliets-et-Maa Landes