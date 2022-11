« UN TEMPS POUR SOI » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault EUR 40 40 Envie de vous ressourcer et bénéficier des bienfaits du yoga !!!

Accordez vous une belle parenthèse avec l’Association « Harmonie Project », au programme :

> Yoga à la plage,

> Brunch,

> Découverte des 5 blessures de l’âme.

> Rendez-vous : Parking Quai des chantiers Françopis Palumbo AGDE « Un temps pour soi » , votre rendez-vous bien-être et détente pour bénéficier de tous les bienfaits du yoga.

> Organisé par l’Association « Harmonie Project » Agde

