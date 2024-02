Un temps pour bouger Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, jeudi 14 mars 2024.

Un temps pour bouger Un temps de sport pour se dépenser Jeudi 14 mars, 09h30 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit Pour les parents Sur inscription

Le Centre Social et Culturel de l’Estey ainsi que le service des sports, animeront un temps sportif qui vous permettra de vous défouler le temps de quelques heures.

Participez, jeudi 14 mars, au Centre Social et Culturel, à une activité physique douce !

Gratuit sur inscription au 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel de l’Estey