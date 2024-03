Un temps partagé Challenge Sport et Culture Inclusif Salle Omnisport de Kerloïs Gouesnou, samedi 6 avril 2024.

À l’initiative du Collectif 29, 20 communes du Finistère vont programmer des activités inclusives, c’est-à-dire pratiquées de concert par des adultes et des enfants porteurs ou non de handicap.

L’objectifs de cette journée favoriser la cohabitation des publics, lutter contre les préjugés et montrer la fonction inclusive du sport et de la culture. C’est la première fois que la Ville de Gouesnou participera à cette journée avec le concours des associations gouesnousiennes de judo, gymnastique enfants, tennis, TADAM ! et GOUEST.

Au programme

• 11h-12h30 Atelier Gymnastique adaptée / Judo en présence de Jason Grandry, qualifié aux Jeux paralympiques de Paris 2024

• 12h30-13h30 Pique-nique partagé

• 13h30-15h Tennis adapté et tennis fauteuil en présence de Jean-Marius Lemoine, ambassadeur en Finistère du sport adapté et parrain de l’évènement

• 15h-16h30 Activité artistique TADAM ! (arts plastiques)

• 16h30-17h30 Goûter .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06 17:30:00

Salle Omnisport de Kerloïs 31 Rue de Brécon

Gouesnou 29850 Finistère Bretagne

