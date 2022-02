Un temps d’écoute et de méditation de la parole de Dieu Église de La Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un temps d’écoute et de méditation de la parole de Dieu Église de La Madeleine, 11 mars 2022, Paris. Un temps d’écoute et de méditation de la parole de Dieu

du vendredi 11 mars au vendredi 1 avril à Église de La Madeleine

vendredi 11 mars : la Transfiguration (Lc 9, 28-36) vendredi 18 mars : la tour de Siloé et le figuier desséché (Lc 13, 1-9) vendredi 1er avril : la femme adultère (Jn 8, 1-11) Partager l’évangile du dimanche suivant, après la messe de 12h30, avec un prêtre de la paroisse, de 13h à 13h30. Église de La Madeleine Place de La Madeleine, 75008 Paris Paris Quartier de la Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T13:00:00 2022-03-11T13:30:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T13:30:00;2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église de La Madeleine Adresse Place de La Madeleine, 75008 Paris Ville Paris lieuville Église de La Madeleine Paris

Église de La Madeleine Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

