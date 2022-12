Un temps de paix Wintzenheim Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wintzenheim

Un temps de paix Wintzenheim, 9 juillet 2023, Wintzenheim . Un temps de paix Route des Cinq Chateaux Wintzenheim Haut-Rhin

2023-07-09 10:00:00 – 2023-08-27 19:00:00 Wintzenheim

Haut-Rhin EUR Dans une grande mise en scène de banquet, découvrez comment on occupait ses journées en temps de paix : chasser, se divertir, participer à des tournois, s’instruire, bâtir, créer etc., tout un programme ! A 11h, 15h et 17h, place au grand spectacle « Un duel presque parfait « . Depuis la nuit des temps, l’on rêve d’une belle princesse prisonnière dans un sombre donjon jusqu’au jour où un preux chevalier la délivre et l’emmène sur son vaillant destrier … Et si tout cela n’était que caricature ? Inspiré par les vertus héroïques de force et de courage, découvrez dans cet affrontement que les princesses peuvent ajouter bien plus qu’un grain de sel dans un duel ! Un spectacle rempli de combats et de rebondissements. De l’humour, de l’action, de l’aventure pour petits et grands ! En continu sur la journée Ateliers pédagogiques, ludiques et créatifs pour toute la famille. 1. Un temps pour apprendre ! • L’école au Moyen Âge – « Magister Dixit » Découvrez dans ce « conte-férence » théâtralisé les savoirs hérités des antiques et les sciences médiévales. A 12h, 14h et 16h – durée 45’ 2. Un temps pour jouer ! • Les petits tournoyeurs Tel un chevalier perché sur son cheval en bois, amusez-vous à la quintaine. 3. Un temps pour bâtir ! • Les bâtisseurs Apprenez le savoir-faire des bâtisseurs, jouez aux jeux de construction d’arches et actionnez la roue à écureuil. 4. Un temps pour créer ! • Grande fresque collaborative Réalisez une grande fresque collective représentant les aspects les plus prestigieux du Moyen Âge, à partir d’une esquisse réalisée par Delphine Decloedt • Fabrication de vitrail, couronne, hennin et bouclier. Animée par : Armédia Dans une grande mise en scène de banquet, vivez une journée en temps de paix : chasser, se divertir, participer à des tournois, s’instruire, bâtir, créer. Spectacle et ateliers pédagogique, ludique et créatif. Wintzenheim

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wintzenheim Autres Lieu Wintzenheim Adresse Route des Cinq Chateaux Wintzenheim Haut-Rhin Ville Wintzenheim lieuville Wintzenheim Departement Haut-Rhin

Wintzenheim Wintzenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wintzenheim/

Un temps de paix Wintzenheim 2023-07-09 was last modified: by Un temps de paix Wintzenheim Wintzenheim 9 juillet 2023 Haut-Rhin Route des Cinq Chateaux Wintzenheim Haut-Rhin Wintzenheim

Wintzenheim Haut-Rhin