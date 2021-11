Évry-Courcouronnes Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall Essonne, Évry-Courcouronnes Un temps de feu Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall Évry-Courcouronnes Catégories d’évènement: Essonne

Dans le cadre de la Rue des Lumières, l’Université d’Évry et la Scène nationale de l’Essonne vous proposent une soirée musicale en lumières, en partenariat avec l’Agglomération Grand Paris Sud, la Ville d’Évry-Courcouronnes, l’ENSIIE, Génopole, Télécom SudParis et l’IMT – Business School.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T20:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T20:30:00