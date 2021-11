Un temps de Feu Place Mendès France, 16 décembre 2021, Évry.

Un temps de Feu

Place Mendès France, le jeudi 16 décembre à 18:30

Laurent Dubernard et Barbara Ramblière Collectif Les Potes Au Feu – Compagnie Colbok – Compagnie Les Résonateurs À l’approche de Noël, le ciel d’Évry-Courcouronnes s’illumine de guirlandes et pour la quatrième fois, d’un spectacle qui joue avec le feu en musique ! Show festif et gratuit pour entamer des fêtes joyeuses, Un temps de feu réchauffera les plus frileux. Les collectifs Les Potes au Feu, les compagnies Colbok et Les Résonateurs orchestreront un enchantement musical et visuel à la lueur des flammes et vous proposeront une soirée poétique et ludique dans la ville d’Évry-Courcouronnes. Entre musique et installations lumineuses, nous vous donnons rendez-vous pour un moment d’émerveillement !

Gratuit

Place Mendès France Pl. Pierre Mendès France91000 Évry-Courcouronnes Évry Essonne



