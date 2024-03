Un temps à soi, un temps de pause ! : Ateliers et concert parents-enfants Centre LE PICOULET Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Ateliers chants et danse, suivi d’un concert participatif pour adultes et enfants, dans le cadre de la Journée internationale pour les Droits des femmes.

Le Comité Métallos et le Centre Le Picoulet, à l’occasion de la Journée Internationale de lutte pour les Droits de Femmes proposent un après midi d’ateliers chants et danse suivi d’un concert participatif, pour célébrer les liens et la transmission entre adultes et enfants à travers l’art.

« Un temps pour soi, et un temps ensemble, un temps séparé, et un temps pour tous »

ATELIERS et /ou CONCERT



D 14h15 à 17h30

– ATELIERS DE CHANTS ET DANSE , avec les chanteuse BEATRICE ANGELE ET CLAIRE DUBUISSON, et la danseuse ANDREA SEMO



3 heures d’ateliers pour faire une pause, s’exprimer, s’amuser, transmettre, partager, temps du rêve, de l’art, du lien du jeu… et finir par un gôuter.

De 18h à 19 HEURES

– CONCERT, « Pour petites et grandes Oreilles » Spectacles de chants participatifs, avec les 3 artistes, Claire DUBUISSON, Béatrice ANGELE , Andréa SEMO, et la participation du public.

Renseignements et inscriptions aux ateliers :

comitemetallos11@gmail.com

tel 0670292887

familles@picoulet.org

Centre LE PICOULET 59, rue de la Fontaine au Roi 75011

Photo Audrey Simon Béatrice, chanteuse, participe aux ateliers, avec Claire Dubuisson, chanteuse et compositrice, et Andréa Semo, danseuse, puis elles animent un concert participatif pour enfants et adultes