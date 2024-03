Un témoin des années 1930 reprend vie ancien centre social des armées Rochefort, vendredi 12 avril 2024.

Un témoin des années 1930 reprend vie Après des années d’abandon, l’ancien centre social des armées fait l’objet d’une réhabilitation d’envergure en vue d’y installer bureaux, espaces de coworking et hôtel d’entreprises. Vendredi 12 avril, 18h00 ancien centre social des armées gratuit – renseignements Musée Hèbre

Début : 2024-04-12T18:00:00+02:00 – 2024-04-12T19:00:00+02:00

Après des années d’abandon, l’ancien centre social des armées fait l’objet d’une réhabilitation d’envergure en vue d’y installer bureaux, espaces de coworking et hôtel d’entreprises. Témoin du renouvellement architectural des années 1930 s’opérant autour de l’ancienne base aéronavale, ce bâtiment mêle touches art-déco et rigueur rationaliste dictée par l’emploi du béton armé.

Situé en zone inondable, ce chantier valorise de manière intéressante l’économie locale, les questions environnementales et le patrimoine bâti, autant de questions qui rentrent dans le cadre des problématiques rochefortaises.

En présence de Jean–Marc Boutineau, porteur du projet et président du Groupe Aboutir, Sébastien Boureille et Benoit Marcilly, société Paradigmes (Périgny).

ancien centre social des armées 77 boulevard Buisson17300 ROCHEFORT Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

