Un Tahitien à Montmartre – Deuxième séjour Théâtre Montmartre Galabru Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 05 mai 2024

de 19h30 à 20h45

Le dimanche 17 mars 2024

de 18h30 à 19h45

.Tout public. payant

12 € (6 € pour les enfants)

Le spectacle musical Un Tahitien à Montmartre – Deuxième séjour, tout en poésie et en émotion.

Avec Eddy Kelly dans le rôle de Manu (lire Manou), et Lauriane Dumas dans le rôle de Reva.

Synopsis :

Manu vit une vie paisible à Tahiti. Cependant, il rêve de découvrir d’autres paradis. Malgré son attachement à son fenua, sa terre, il s’installe à Paris, dans ce haut-lieu français des arts et des cultures du monde entier, Montmartre. Ce voyage l’éloigne de ses proches, et de ses racines. Un déracinement qu’il a voulu, et qui pourtant le bouleverse. Vous découvrirez comment cette quête de l’ailleurs se transformera en quête de soi, et comment Manu fera pour trouver la paix intérieur.

Cette histoire se décline à travers les compositions musicales d’Eddy Kelly, et des reprises de la variété française, polynésienne et anglo-saxonne, avec la participation de la comédienne Lauriane Dumas.

Théâtre Montmartre Galabru 4 rue de l'Armée d'Orient 75018

Maya Mathari / Yves Dalmau Un Tahitien à Montmartre – Deuxième séjour