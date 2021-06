Paris Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Paris Un tableau chaleureux de Guillaume Bottazzi à découvrir à Paris, face au parc Montsouris Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour cette année 2021, le célèbre artiste [Guillaume Bottazzi](https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi) nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 25 œuvres d’art à découvrir en France dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Les œuvres présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France, de Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille et jusqu’à Mandelieu… Neuf d’entre elles sont à découvrir en Ile-de-France, 2 à Paris et 7 dans le Grand Paris. [Guillaume Bottazzi](https://www.guillaume.bottazzi.org) a signé près de 100 œuvres environnementales et poétiques dans des espaces publics. et c’est à Paris, dans le 14ème arrondissement, que prend place cette peinture à l’huile sur toile de lin. Cette œuvre onirique, réalisée en 2016, se trouve face au parc Montsouris. Ce tableau chaleureux aux courbes sensuelles résonne avec la mise en couleur de l’espace. Ouverture exceptionnelle au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, première participation.

Ouverture exceptionnelle au public le samedi 18 septembre, visite libre aux horaires indiqués

C'est à Paris dans le 14ème arrondissement qu'est présentée cette huile sur toile de lin de l'artiste Guillaume Bottazzi. Cette œuvre onirique se trouve face au parc Montsouris.

