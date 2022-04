Un tableau au naturel Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie Catégories d’évènement: Manche

Saint-Michel-de-Montjoie

Un tableau au naturel Saint-Michel-de-Montjoie, 12 août 2022, Saint-Michel-de-Montjoie. Un tableau au naturel Saint-Michel-de-Montjoie

2022-08-12 – 2022-08-12

Saint-Michel-de-Montjoie
Manche
Saint-Michel-de-Montjoie

Après avoir ramassé quelques végétaux dans le parc, il ne vous restera plus qu'à faire appel à votre créativité pour concevoir un petit tableau naturel.

parcgranit@msm-normandie.fr
+33 2 33 59 02 22

