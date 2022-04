UN-STRINGS #7: CONFÉRENCE DE CATHERINE GUESDE Soma, 1 avril 2022, Marseille.

UN-STRINGS #7: CONFÉRENCE DE CATHERINE GUESDE

Soma, le vendredi 1 avril à 18:30

Ce 1 avril on a la chance d’accueillir la CONFÉRENCE DE CATHERINE GUESDE dans le cadre du festival UN-STRINGS #7, qui s’abrite cette année entre Videodrome 2, Data et SOMA !!! Vous n’êtes pas prêts pour cette super prog! Que se passe-t-il au SOMA? UN-STRINGS #7 : 1 & 2 AVRIL : AUTOUR DE LA MONTE YOUNG ET DU SON CONTINU VIDEODROME 2 / DATA / SOMA : Concerts, Rencontres, Conférence, Projections. Participants : JACQUELINE CAUX (réalisatrice), CATHERINE GUESDE/CIGUË (philosophe-critique musicale/musicienne) & HERVE BOGHOSSIAN (musicien) 01/04 18H30 (entrée libre, jauge limitée): CATHERINE GUESDE “Musique éternelle : l’écoute du son continu” Le drone ou son continu constitue un cas extrême de musique répétitive : rythme, mélodie, changement sont abolis au profit du maintien de l’identique – le tout se déroulant dans des durées potentiellement infinies. Ce mode de composition, rendu célèbre par les minimalistes, semble radical. On en retrouve pourtant des traces dans les premières formes de musiques humaines, et dans les musiques traditionnelles aux quatre coins du globe. Par son ancienneté et son rapport aux formats longs, le son continu entretient alors des affinités avec l’idée d’éternité. Ce sont ces affinités que nous nous attacherons à creuser lors de cette conférence qui mêlera histoire du drone et approches de l’écoute bien particulière à laquelle il nous invite. ______ Bio : Catherine Guesde est docteure en philosophie, musicienne et critique musicale. Ses recherches portent sur des formes de radicalités sonores contemporaines, de la noise au metal extrême. La question du son continu occupe ses recherches théoriques et sa pratique de la guitare électrique sous le nom de Cigvë. Elle a co-écrit ‘The Most Beautiful Ugly Sound in the World’ : à l’écoute de la noise avec Pauline Nadrigny (éditions Musical Falsa, 2018) ; son travail sur l’écoute du metal extrême a reçu le prix du jeune chercheur de l’IASPM-BFE. Quelques conférences : [https://www.youtube.com/watch?v=QOosST_QaLw&t=60s](https://www.youtube.com/watch?v=QOosST_QaLw&t=60s) [https://www.youtube.com/watch?v=iPtfW-RGyd8](https://www.youtube.com/watch?v=iPtfW-RGyd8) [https://www.youtube.com/watch?v=tQkefSuDdm8&t=1561s](https://www.youtube.com/watch?v=tQkefSuDdm8&t=1561s)

♫♫♫

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:30:00 2022-04-01T21:30:00