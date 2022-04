UN-STRINGS #7 à DATA : CIGUË + H.BOGHOSSIAN Data, 2 avril 2022, Marseille.

02.04.22 > 20h30 (horaire exceptionnel car suite à la projection/rencontre à 19h au Vidéodrome 2 du film de Jacqueline Caux de “La Monte Young & Marian Zazeela”, Prix libre de 3 à 6€ + 1€ d’adhésion annuelle) : – CIGUË : Projet musical en solo de Catherine Guesde (guitare électrique, pédales d’effets) Bio : La Ciguë des Anciens, parfois appelée Ciguë de Socrate, est une plante sauvage herbacée qui pousse dans les friches, les haies, les décombres. Extrêmement toxique, la ciguë a également des effets analgésiques. Cigvë est aussi un projet de guitare électrique solo qui oscille entre folk, drone et noise, dont la dernière cassette est parue chez Titania Tapes en 2021. Liens : · Hearth, EP sortie chez Titania Tapes, juin 2021 > [https://titaniatapes.bandcamp.com/album/hearth-tt06](https://titaniatapes.bandcamp.com/album/hearth-tt06) · What Makes Them Burn, EP paru chez Oaken Palace, mai 2020 >[https://oakenpalace.bandcamp.com/album/what-makes-them-burn](https://oakenpalace.bandcamp.com/album/what-makes-them-burn) – HERVE BOGHOSSIAN jouera sa dernière composition pour guitare acoustique solo “Mécanique Organique” (32min – 2021) Cette nouvelle pièce en trois mouvements fait partie d’une série de pièces entamée en 2018 par « Pièce pour 26 Chaises », elle(s) se concentre(nt) sur les sonorités particulières de la guitare acoustique dite « folk » (cordes métalliques) dans un cadre minimaliste et expérimental. Explorant les extrémités du prisme inhérent à l’instrument mais peu typique de son utilisation traditionnelle au format chanson. La pièce est parsemée de notes éparses, longues résonances, silences alertant avec un mode de jeu percussif et répétitif plus intense pour générer tantôt un bourdon scintillant d’harmoniques tantôt un vrombissement sourd. Un véritable petit monde acoustique intérieur révélé à l’auditeur dans l’espace de la performance. > [https://rvbmusiclabel.bandcamp.com/…/m-canique](https://rvbmusiclabel.bandcamp.com/…/m-canique)… Bio : Musicien compositeur/improvisateur (Marseille, France) actif sur les scènes internationales depuis 20 ans. guitariste ayant utilisé également l’outil électronique pour le traitement de la guitare électrique et/ou le feedback de micro(s) comme source.. Depuis 4 ans, il se consacre à une série de compositions pour guitare acoustique. Il a tourné en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, sorti des disques sur des labels tel que List (France), Raster-Noton (Allemagne), (1.8)sec.records & Tour de Bras (Canada), et Confront Rec.& Cathnor (Angleterre). il a collaboré en duo ou en groupe en concert et/ou en studio notamment avec David Grubbs, Günter Müller & Steinbrüchel, AMM, John Tilbury & Mark Wastell (Archi.Texture), Matthieu Saladin & Stephane Rives (Plateformes), Yann Gourdon (La Novìa-France) et a un duo acoustique avec Tetuzi Akiyama depuis 2006…Il a également été artiste en résidence au GRIM, au GMEM (Marseille), au studio EMS de Stockholm et programmé entre autres dans les festivals Total Meeting, Musiques Innovatrices, Nuit d’Hiver, RIAM, Reevox/GMEM, Face Z, La Batie mais aussi pour La triennale la Force de l’Art au Grand Palais de Paris, au Musée d’art contemporain de Strasbourg… Il a aussi joué dans les salles européennes consacrés aux musiques alternatives et expérimentales des Instants Chavirés, au Café Oto, aux Ateliers Claus, à la Cave 12, ZDB, Data,’L’Embobineuse, Grrrnd Zero, Ausland, KM28….mais aussi au Tonic & à la Diapason Gallery à New-York, au Loop-Line à Tokyo… > Discographie sélective (2003-2020) [https://confrontrecordings.bandcamp.com/album/f-e-r](https://confrontrecordings.bandcamp.com/album/f-e-r) [https://cathnor.bandcamp.com/album/archi-texture-vol-1](https://cathnor.bandcamp.com/album/archi-texture-vol-1) [https://1pt8.bandcamp.com/album/plateformes](https://1pt8.bandcamp.com/album/plateformes) [https://raster-raster.bandcamp.com/album/mouvements](https://raster-raster.bandcamp.com/album/mouvements) [https://rvbmusiclabel.bandcamp.com/album/rvb](https://rvbmusiclabel.bandcamp.com/album/rvb) [https://tourdebras.bandcamp.com/album/suketchi](https://tourdebras.bandcamp.com/album/suketchi) [https://soundcloud.com/h-boghossian-y-gourdon](https://soundcloud.com/h-boghossian-y-gourdon)

