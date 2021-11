Marseille Data Bouches-du-Rhône, Marseille UN-STRINGS #6 : SARAH PROCISSI Data Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

UN-STRINGS #6 : SARAH PROCISSI Data, 5 décembre 2021, Marseille. UN-STRINGS #6 : SARAH PROCISSI

Data, le dimanche 5 décembre à 20:00

Après la projection exclusive de « SISTERS wit TRANSISTORS de LISA ROVNER à 17h30 au Videodrome 2 et d’une discussion, direction DATA ouverture à 20h pour un concert électroacoustique (20h30) de la jeune compositrice/musicienne SARAH PROCISSI (Nice – Clameurs, Zoï, La Compagnie Humaine) [https://www.sarahprocissi.com/actualites](https://www.sarahprocissi.com/actualites) Prix libre de 3 à 6€ (+adh) – Attention les entrées au Vidéodrome 2 et à Data sont indépendantes – Evènement de la première partie au V2 : [https://www.facebook.com/events/381383520381892/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D](https://www.facebook.com/events/381383520381892/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D)

Prix libre de 3 à 6€ (+adh)

♫♫♫ Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T20:00:00 2021-12-05T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Data Adresse 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Data Marseille