Mercredi 17 novembre, 18.30 Salle de conférence du Bâtiment d’Art Contemporain (accès 10 rue des Vieux- Grenadiers) [Présentation du certificat Covid obligatoire] Un mercredi par mois, le Centre d’Art Contemporain Genève accueille la programmation Mondes parlés, conçue par Carla Demierre, en charge de l’atelier d’écriture de la HEAD – Genève. Il s’agit de s’immerger dans les pratiques plurielles de la lecture. Mondes parlés espère ainsi dessiner, grâce à une communauté progressive de voix, des chemins de pensée vivifiants. Et on allumera au-dessus de nos têtes ces trois mots comme des néons éclairants : poésie, art et politique. – Donc on voit bien des photos là, qui défilent à intervalles réguliers projetées sur l’écran ? – C’est ça, on les entend. – Et on entend bien des histoires aussi, au même moment, lues à travers le micro amplifié ? – Oui, on les voit. – Oui… [Ton incertain.] Et tout ça, ça raconte quoi ? – Ça reste à voir. À entendre plutôt. Et réciproquement. – Oui… [Idem.] Jérôme Game est un poète et écrivain français auteur d’une vingtaine d’ouvrages (recueils, livres-CD de poésie sonore, roman, essais, DVD de vidéopoèmes, traductions, pièces de théâtre). Son travail littéraire et critique est également présenté sous forme de lectures-performances et de conférences, ainsi que dans des œuvres plastiques à la croisée des arts sonores, visuels, et textuels (créations radiophoniques, spatialisations, expositions de vidéo- ou photopoèmes, affiches). Il collabore avec des artistes de la scène (Cyril Teste, David Wampach, Hubert Colas, Antoine Oppenheim et Sophie Cattani), de l’image (Valérie Kempeeners), et du son (DJ Chloé, Olivier Lamarche), et donne régulièrement des lectures publiques en France et à l’étranger. Correspondances entre pratiques, questionnements transfrontaliers, dispositifs partagés : c’est dans ces écarts que son écriture agit et s’ajuste, explorant la consistance du réel des corps, des événements et des récits, collectifs ou individuels, via celle des signes et leurs grammaires. Parus dans de nombreuses revues, ses textes ont été traduits en anglais, chinois, italien, japonais, espagnol, néerlandais, et fait l’objet d’adaptations plastiques et scéniques. Il enseigne la philosophie et la création littéraire à la HEAR–Haute École des Arts du Rhin, et la théorie critique au Hunter College de la City University of New York. Les Mondes Parlés bénéficient du soutien de la République et du Canton de Genève. DESIGN: CLOVIS DURAN

Un mercredi par mois, le Centre d’Art Contemporain Genève accueille la programmation Mondes parlés, conçue par Carla Demierre, en charge de l’atelier d’écriture de la HEAD – Genève.

Centre d'art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève



