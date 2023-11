Un stage de théâtre pour Noel La Fabrique du Comédien Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La Fabrique du Comédien organise de très beaux stages de théâtre à Paris Une excellente idée de cadeau de Noël ou d’anniversaire ! Beaucoup de nos participants ont déjà reçu un stage de théâtre comme cadeau et ont été très agréablement surpris. Venus pour progresser ou pour se lancer (enfin !) sur scène, ils sont repartis du stage épanouis et heureux. Visiter notre site internet La Fabrique du Comédien, ou appelez-nous au 01 77 18 47 68, nous pourrons vous renseigner plus précisément. Le programme des stages de théâtre en 2024 : Stage d’impro à Paris : les samedi 16 et dimanche 17 mars Stage d’impro à Paris : les samedi 27 et dimanche 28 avril Ambiance et état d’esprit des stages : Bienveillance – Exigence – Plaisir ! Public : adultes, niveaux débutants et confirmés. Tarifs et inscriptions : appelez-nous ! La Fabrique du Comédien: 01 77 18 47 68 / 06 68 17 88 06 Site internet : https://stage-theatre.com La Fabrique du Comédien 5 rue du Helder 75009 Paris Contact : https://stage-theatre.com/stage-de-theatre-ete-juillet-corse-calvi/ +33177184768 lafabriqueducomedien@yahoo.fr https://stage-theatre.com

