L’Être Enchanté organise un stage de sérigraphie le week-end des 11 et 12 juin.

Les participants seront accueillis à l’atelier Magabi, impasse du Chêne du Beauvais à Cambremer pour deux jours de création animés artistique par Rémi et Louis.

La sérigraphie est une technique d’impression multiple artisanale dont le principe est simple : on fixe un motif sur un écran de tissu et cet écran sert de pochoir à impression. Puis on utilise une racle pour déposer l’encre à plat sur le support et ainsi, faire apparaître des séries de couleurs.

L’idée pour cet atelier est de réaliser une série d’affiches pour un concert qu’organise l’être enchanté au mois de juin.

Tout en apprenant la sérigraphie, vous pourrez faire des expérimentations graphiques sans ordinateur pour composer le visuel de l’affiche.

Les affiches prendront vie dans le village et le jour du concert. À l’issue de l’atelier chacun.e repartira avec des exemplaires du travail commun.

Il s’agit de la découverte d’une technique, par conséquent : nul besoin de « savoir dessiner » pour cet atelier : des visuels sont possibles sans crayon ni ordinateur ! De la même manière, nul besoin d’avoir une expérience dans la création d’image, ou dans les arts en général, puisque vous réaliserez des visuels collectifs et collaboratifs, dans une ambiance bienveillante et ludique !

Ce stage demande l’acquisition de matériel spécifique en amont. L’association doit donc s’assurer que le stage sera complet avant de s’engager dans un paiement. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous indiquer si ce stage vous intéresse et de payer en amont et pas le jour J comme d’habitude.

Ce stage reviendra à 100 euros pour le week-end par participant avec 10 euros d’adhésion en plus, si vous n’êtes pas encore adhérent. Le chèque sera à déposer dans la boîte aux lettres de l’Être Enchanté (sur le côté de la mairie de Cambremer) après avoir pris contact par retour de mail.

Bonne journée,

Camille pour l’Être Enchanté

contact@etre-enchante.org +33 7 81 54 69 06 https://www.etre-enchante.org/

