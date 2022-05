Un stage de découverte Gym Pilates gratuit et ouvert à tous pour se renforcer en douceur ! Maison des Associations Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

– Séance pour les débutants (accessible à tous) : découvrez la pratique du pilates durant une séance d’1h30. Le Pilates est une méthode douce qui permet le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques. Deux créneaux possibles : de 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30. – Séance pour les initiés (pas de niveau requis) : si vous avez déjà pratiqué du Pilates, cette séance vous permettra de diversifier vos compétences en Pilates en utilisant du petit matériel (ballon, anneau, rouleau de mousse). Deux créneaux possibles : de 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30. INFORMATIONS PRATIQUES : Stage gratuit, réservation obligatoire par mail [gym-pilates@etoile-balgentienne.fr](mailto:gym-pilates@etoile-balgentienne.fr) 06 77 60 57 09 Lieu : Maison des associations de Beaugency Le samedi 14 mai 2022, 2 créneaux : de 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30 Nous vous remercions d’apporter votre tapis de sol ! Nous fournissons les Petits accessoires La section Gym pilates de l’étoile Balgentienne organise un stage Gym Pilates, gratuit et ouvert à tous, en compagnie de Guillaume Louet et Mathilde Ortega, professeurs diplômés d’Etat. Maison des Associations All. Pierre de Ronsard, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

