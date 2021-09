Serrières-en-Chautagne Église 73310 Serrières-en-chautagne Savoie, Serrières-en-Chautagne Un spectacle théâtrale et musicale Église 73310 Serrières-en-chautagne Serrières-en-Chautagne Catégories d’évènement: Savoie

Serrières-en-Chautagne

Un spectacle théâtrale et musicale Église 73310 Serrières-en-chautagne, 18 septembre 2021, Serrières-en-Chautagne. Un spectacle théâtrale et musicale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église 73310 Serrières-en-chautagne

Carmen est venue ranger et nettoyer l’église, mais elle va surtout nous parler d’amour. L’amour des livres, l’amour des lieux, l’amour du temps, l’amour des gens. Un musicien l’accompagnera durant toute son histoire. Avec des extraits de textes de : Alexandre Jardin (L’île des gauchers ), Baudelaire (L’invitation au voyage ), Marguerite Duras (L’amant ), Marivaux (Le jeu de l’amour et du hasard ), Racine (Bajazet ), Charles Cros ( Conclusion) Par la Compagnie ThéArt & co, avec Caroline Gosselin, comédienne, et Philippe Ageron, musicien à la clarinette. Carmen est venue ranger et nettoyer l’église, mais elle va surtout nous parler d’amour. L’amour des livres, l’amour des lieux, l’amour du temps, l’amour des gens. Église 73310 Serrières-en-chautagne Montée des 2 Evêques 73310 Serrières-en-chautagne Serrières-en-Chautagne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Serrières-en-Chautagne Autres Lieu Église 73310 Serrières-en-chautagne Adresse Montée des 2 Evêques 73310 Serrières-en-chautagne Ville Serrières-en-Chautagne lieuville Église 73310 Serrières-en-chautagne Serrières-en-Chautagne