Un spectacle enchanteur sur le conte de Pinnochio Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 20 décembre 2023 au mercredi 27 décembre 2023 :

mardi, mercredi

de 19h00 à 20h00

mercredi, samedi

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

De 8 € à 15 €

Adaptation du célèbre conte de Carlo Collodi, le Pinocchio de Thomas Bellorini mêle musique live, théâtre, cirque et images avec une inventivité jubilatoire. Un spectacle enchanteur apte à ravir un public de tous âges.

Deux tourets de câbles, un baril, un trapèze, un tabouret, une échelle de corde ou encore un large écran composent le décor hétéroclite, parfois traversé de neige ou de confettis, qui sert ici de cadre aux aventures de l’espiègle pantin de bois et de son créateur, le vieux menuisier Gepetto. Plusieurs interprètes – dont un acteur-conteur, une fée accordéoniste et un homme-orchestre – se partagent la narration, rythmée tout du long par une virevoltante musique originale, essentiellement instrumentale.

Compositeur et metteur en scène, Thomas Bellorini – artiste en résidence au CENTQUATRE-PARIS – conçoit la musique comme une clef qui ouvre grand l’espace de l’imaginaire et lui confère dans Pinocchio le statut de protagoniste à part entière, riche en émotions. Ainsi amené vers un théâtre musical à la fois poétique et ludique, ce récit initiatique déjà maintes fois raconté retrouve tout son éclat merveilleux, comme par un coup de baguette magique.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Pierre Dolzani Thomas Bellorini – Pinocchio