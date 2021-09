Saverne Saverne Bas-Rhin, Saverne Un spectacle drôle de Marina Rollman Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Véritable révélation humoristique de ces dernières années, la jeune humoriste Marina Rollman a triomphé au Théâtre de l'Œuvre ou encore à la Cigale. Dans son dernier opus, le bien-nommé Un Spectacle drôle, Marina Rollman se pose beaucoup de questions : comment devenir une bonne personne ? Quel est le projet absurde qui se cache derrière les Enterrements de Vies de Garçons / Enterrements de Vies de Jeunes Filles ? Comment combattre les néo religions qui ravagent notre génération à l'image de l'auto entreprenariat et du CrossFit ? Un regard espiègle et frais sur notre étrange société, de l'absurdité, beaucoup, de la nécessité de rencontrer tous les habitants de notre planète… mais de rire, surtout. Un stand-up empreint de nonchalance, d'amour, de finesse, de fulgurances humoristiques et de réflexions pratiques… un Spectacle Drôle quoi !

Spectacle Drôle quoi ! Réduit 19€ et jeune 8€ (hors abonnement) +33 3 88 01 80 40 Véritable révélation humoristique de ces dernières années, la jeune humoriste Marina Rollman a triomphé au Théâtre de l’Œuvre ou encore à la Cigale. Dans son dernier opus, le bien-nommé Un Spectacle drôle, Marina Rollman se pose beaucoup de questions : comment devenir une bonne personne ? Quel est le projet absurde qui se cache derrière les Enterrements de Vies de Garçons / Enterrements de Vies de Jeunes Filles ? Comment combattre les néo religions qui ravagent notre génération à l’image de l’auto entreprenariat et du CrossFit ? Un regard espiègle et frais sur notre étrange société, de l’absurdité, beaucoup, de la nécessité de rencontrer tous les habitants de notre planète… mais de rire, surtout. Un stand-up empreint de nonchalance, d’amour, de finesse, de fulgurances humoristiques et de réflexions pratiques… un

