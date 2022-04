Un spectacle d’improvisation gratuit par les Ladies Improvisent Mairie de Paris Centre, 24 mai 2022, Paris.

Le mardi 24 mai 2022

de 19h30 à 20h30

. gratuit Dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du rendez-vous “De la Culture avant toute chose”, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 24 mai dès 19h30 en salle des mariages pour assister à un spectacle d’improvisation du collectif Les Ladies Improvisent.

3 personnages féminins – 3 destins croisés : Jouez à changer leurs vies !

On n’échappe pas à son destin et le leur est entre vos mains. Traits de caractère, tranches de vie quotidienne, secrets bien gardés, coups de chance, malchance et autres épreuves à traverser, vous décidez de tout et même des lieux et des périodes de leur vie où tout va se jouer. Un spectacle d’improvisation long format dans un ordre tout sauf chronologique dans lequel vous êtes les maîtres du temps et de la destinée des personnages.

Rendez-vous dès 19h30 en salle des mariages de la Mairie de Paris Centre pour participez à ce spectacle d’improvisation immersif.

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre

La Compagnie des Travaux Finis