Un spectacle d’impro entre amis ou en famille Théâtre de Nesle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Un spectacle d’impro entre amis ou en famille Théâtre de Nesle Paris, 7 octobre 2023, Paris. Du samedi 07 octobre 2023 au samedi 15 juin 2024 :

samedi

de 19h00 à 20h10

.Tout public. A partir de 10 ans. payant 22€ Tarif Plein / 15€ Tarif Réduit / 14€ Tarif Promo Internet Élégant. Fun. Improvisé. Condensé de talent et d’énergie, Impro ! est le spectacle idéal pour bien commencer votre soirée ! Laissez vous emporter par les comédiens qui improviseront en direct un florilège de scènes et d’histoires en tout genre à partir de vos propositions, pour un spectacle forcément unique. Humour et élégance sont réunis sur scène pour vous faire passer un excellent moment entre amis ou en famille… Douzième saison ! Plus de 35 000 spectateurs ! Théâtre de Nesle 8, rue de Nesle 75006 Paris Contact : https://my.weezevent.com/impro-le-spectacle-impro +33187663631 contact@againproductions.fr https://www.facebook.com/AgainProd https://www.facebook.com/AgainProd https://my.weezevent.com/impro-le-spectacle-impro

Studio MAJE Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre de Nesle Adresse 8, rue de Nesle Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de Nesle Paris latitude longitude 48.8552369823936,2.33910402391996

Théâtre de Nesle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/