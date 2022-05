Un soupçon d’exotisme à Montbéliard Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Dans les collections des musées de la Ville de Montbéliard, des objets insolites dits « exotiques » sont entrés par le biais de particuliers. Botanistes, naturalistes, explorateurs ou simples voyageurs vont collecter ces objets « venus d’ailleurs » et les ont donnés, en partie, aux musées entre 1870 et 1930. Parmi ces objets inattendus, nous vous proposons de découvrir un habit de Samouraï conservé dans nos réserves.

Lointains héritiers des cabinets de curiosités qui exposent aux 16e et 17e siècles des objets rares et exotiques, les collections d’ethnographie se développent en Europe à la fin du 19e siècle. Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel 8 place Saint-Martin 25200 Montbéliard Montbéliard Centre Ville Doubs

