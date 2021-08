Nevers Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers, Nièvre Un soupçon de Japon au musée de Nevers… Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le mercredi 1 septembre à 18:30 entrée libre, sur inscription

En ces temps compliqués, nous lançons une invitation au voyage immobile. Menons l’enquête, il paraîtrait que l’art japonais s’est infiltré dans les collections ! Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers Nièvre

2021-09-01T18:30:00 2021-09-01T19:30:00

