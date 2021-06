Un souffle de modernité ! Camille Saint-Saëns et les instruments à vent Le Musée des Instruments à vent, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Couture-Boussey.

Un souffle de modernité ! Camille Saint-Saëns et les instruments à vent. ———————————————————————— ### Exposition du samedi 10 juillet au dimanche 19 décembre 2021. Suivez l’exposition sur les réseaux sociaux ([Facebook](https://www.facebook.com/MuseeMiv), [Instagram](https://www.instagram.com/museemiv/?hl=fr), [Twitter](https://twitter.com/MuseeMiv) et [LinkedIn](https://fr.linkedin.com/company/le-mus%C3%A9e-des-instruments-%C3%A0-vent)) avec l’hashtag #ExpoSaintSaëns ! Venez découvrir la nouvelle exposition du Musée des instruments à vent : « Un souffle de modernité ! Camille Saint-Saëns et les instruments à vent ». À l’occasion du centenaire de la mort du compositeur (1835-1921), cette exposition, labellisée « [Exposition d’intérêt national](https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/aides/Labels-et-appellations/Label-Exposition-d-interet-national) », rend hommage à une personnalité majeure de la musique du XIXe siècle. Le Musée des instruments à vent et l'[IReMus](https://www.iremus.cnrs.fr/) (Institut de recherche en Musicologie), avec le soutien de la [Société Camille Saint-Saëns](https://camille-saint-saens.org/), s’associent pour faire découvrir une facette méconnue de la personnalité du musicien : son engagement constant en faveur des instruments à vent, à une époque où un tel intérêt est plutôt rare de la part des compositeurs de renom. Sa longue carrière artistique correspond à l’une des périodes les plus inventives de l’histoire de la facture instrumentale : flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors et trompettes adoptent progressivement la forme moderne que nous leur connaissons aujourd’hui et les nouvelles familles de saxophones, de saxhorns et de sarrussophones, nées de l’intuition de facteurs de génie, enrichissent la palette sonore de l’orchestre. De nature curieuse, infatigable explorateur, toujours à la recherche de nouvelles associations de timbres, passionné par les inventions acoustiques et techniques, Saint-Saëns se mêle à ce souffle de modernité. Pour un avant-goût, [cliquez ici](https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Camille-Saint-Sa%C3%ABns-101132458779226/videos/4789377257745515/) Entrée gratuite **Horaires** Ouverture de l’exposition au public : samedi 10 juillet à 14h * Mardi à Vendredi : 14h-18h * Samedi : 9h30-12h30 | 14h-18h * Dimanche : 14h-18h Visites guidées * Mardi à Vendredi : 14h30 | 16h * Samedi : 10h30 | 14h30 | 16h * Dimanche : 14h30 | 16h Réservation groupes : merci de vous rensiegner au 02 32 36 28 80 ou à [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

