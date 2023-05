Un souffle de lumière Cité de la musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Un souffle de lumière Cité de la musique, 9 juin 2023, Paris. Le vendredi 09 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein (cat 1) : 26 €

Tarif réduit (cat 1) : 22,10 €

Tarif plein (cat 2) : 20 €

Tarif réduit (cat 2) : 20 €

Pass ManiFeste (cat 2) : 20 €

Pass ManiFeste (cat 1) : 19,50 €

Pass Jeune : 10 € Compositions musicales de Mark Andre, Kaija Saariaho, Anton Webern, Gérard Grisey avec Sophia Burgos et l’Ensemble intercontemporain. Matthias Pintscher, l’auteur de Sur Départ, achève sa trajectoire artistique à la tête de l’Ensemble intercontemporain avec cette soirée dédiée aux seuils et aux adieux. De la fugacité des pièces d’Anton Webern aux aurores boréales qui inspirent Lichtbogen de Kaija Saariaho, une teneur fantomatique se dégage de ce programme. Une sensation de la disparition que Mark Andre guette dans les anfractuosités du son, du souffle et de la parole des origines et de la théologie pour la création de son Dasein. Quatre Chantspour franchir le seuil est la dernière œuvre achevée de Gérard Grisey, traitant de multiples fins : la mort de l’ange, la mort de la civilisation, la mort de la voix, la mort de l’humanité. S’inspirant de l’Égypte ancienne, de la légende de Gilgamesh, de la poétesse grecque Erinna, ces quatre chants constituent le requiem du compositeur, l’un des plus grands maîtres des seuils en musique. Cité de la musique 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/un-souffle-de-lumiere22/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/un-souffle-de-lumiere22/

