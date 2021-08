Un songe d’une nuit d’été Les Fuseaux, 10 juin 2022, Saint-Dizier.

Un songe d’une nuit d’été

Les Fuseaux, le vendredi 10 juin 2022 à 20:30

Parce qu’Hermia refuse d’épouser Demetrius malgré la loi suprême qu’on lui impose, parce qu’elle aime Lysandre et qu’elle est aimée de lui, le jeune couple décide de fuir à travers les bois qui jouxtent la ville. Demetrius suit le couple. Helena, amoureuse éconduite, suit Demetrius. Les quatre amants s’enfoncent et se perdent dans une forêt peuplée de fées et d’esprits sur lesquels règnent Titania et Oberon, eux-mêmes en pleine querelle. Pour se venger de l’affront que lui a fait subir sa reine mais également touché par les déboires amoureux de la belle Helena, le roi envoie son sbire, le lutin Puck, chercher une fleur magique. Presser un peu de son suc sur les yeux d’un dormeur l’oblige à tomber amoureux du premier être aperçu à son réveil. Oberon veut lui-même agir sur Titania. Mais, pour régler le problème des athéniens, confier la tâche au maladroit Puck n’est pas forcément la meilleure idée… Avec le soutien du Quai des Arts à Vibraye, de l’Espace Jean-Marie Poirier à Sucy-en-Brie et du Théâtre de Rungis. — **Billetterie :** * Site des 3 Scènes * Guichet des Fuseaux * À la médiathèque de Wassy * Sur place avant l’entrée en salle * Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

Tarif 2

UNE FORÊT, PRÈS D’ATHÈNES , À LA TOMBÉE DE LA NUIT…

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T20:30:00 2022-06-10T22:00:00