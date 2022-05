Un Songe à … Coucy à la Merveille ! Coucy-le-Château-Auffrique, 1 juillet 2022, Coucy-le-Château-Auffrique.

Un Songe à … Coucy à la Merveille ! Coucy-le-Château-Auffrique

2022-07-01 – 2022-07-02

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique

0 Venez nombreux pour les spectacles “Un Songe à … Coucy à la Merveille” les 1er et 2 juillet, 8 et 9 juillet, 15 et 16 juillet et 22 et 23 juillet.

Ouverture des portes à 20h00.

Inspiré de la comédie fantastique de William Shakespeare, ce spectacle vous transporte à la fin du XIXème siècle et vous mène à travers l’imagination de Victor, auteur romantique, puisant son inspiration sur les terres coucyssiennes de son enfance.

Deux couples d’amoureux transis, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, Puck et sa fleur magique qui s’en mêle, une troupe de comédiens amateurs qui prépare une pièce pour le mariage du duc de Coucy. Tous vont s’entrecroiser dans une étrange forêt, ensorcelée, le temps d’une nuit d’été onirique.

Le spectacle : Un Songe à… Coucy à la Merveille et son cadre bucolique au pied du château, vous replongent dans les plus beaux mythes de Coucy-le-Château.

Le duc saura-t-il être indulgent ? Nos amoureux pourront-ils vivre leur amour sincère ? Le roi des elfes et la reine des fées vont-ils pouvoir se mettre d’accord et apaiser les tensions ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans ce spectacle, entre magie et batailles, amour et trahison! Entrez dans Un Songe à… Coucy à la Merveille!

Tarifs adultes : 14,00 €

Tarifs enfants : 7,00 € (5 à 12ans)

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Pass famille : 30,00 € (2 adultes + 2 enfants)

Enfant supp de 4,00 €

Tarifs spécial : demandeurs emploi, PMR : 9,00 €

Réservations et achat :

https://www.amvcc.com/spectacles-animations/coucy-a-la-merveille/

AMVCC

Coucy-le-Château-Auffrique

