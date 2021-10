Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Un solo à transmettre – Lucane Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non Normal 10€ – Soutien 15€ – Réduit 5€ Billetterie : www.leslaboratoiresvivants.com Tout Public « UN SOLO À TRANSMETTRE », c’est le désir d’une expression individuelle et l’alibi d’une rencontre avec l’autre, les autres. Parce que la transmission fait partie intégrante du projet artistique développé par Aëla Labbé et Stéphane Imbert, ils créent une pièce chorégraphique basée sur deux soli aux modes d’écriture différents, et invitent un groupe d’habitants à partager les matériaux et faire œuvre commune. Le Rock pour inspiration. Celui de la boucle dansée. Celui du rocher, du tremblement, d’un ancrage qui exposé au vent se transforme en l’ivresse d’une rafale ou en une grosse flaque. De l’individu au groupe, de l’unité à la multiplicité, de l’unité solo à l’unité groupe, du solo aux soli au solo. Dans le cadre du festival Trajectoires. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/un-solo-a-transmettre/

