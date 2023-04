Un soliste en mission – Marion Platero, violoncelliste Missions Etrangères de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Un soliste en mission – Marion Platero, violoncelliste Missions Etrangères de Paris, 21 avril 2023, Paris. Le vendredi 21 avril 2023

de 13h00 à 14h15

.Public adultes. gratuit

De la rencontre en musique entre un artiste, une œuvre, un patrimoine et le public nait une nouvelle émotion. Chaque séquence est une découverte d’un nouvel instrument, (guitare, violon, harpe…) et d’un artiste professionnel. Un dialogue s’engage avec les visiteurs quant aux choix du musicien : son parcours dans le musée, son choix des œuvres musicales au regard des œuvres exposées. Le parcours musical renouvelé à chaque séance, traverse les espaces culturels et cultuels des Missions étrangères de Paris (la salle des martyrs, la crypte, la Chapelle de l’Epiphanie, l’exposition temporaire, jardin). Sur le temps du déjeuner à partir de 13h, venez partager avec MISSION 128 une pause musicale et culturelle. Calendrier : Chaque 3eme vendredi de chaque mois sur le temps du déjeuner, MISSION 128 vous invite à découvrir ou redécouvrir ses espaces autour d’un échange musical avec un soliste de l’association Lyre&Muses. Vendredi 21 avril 2023 : Marion Platero, violoncelliste Elle commence ses études de violoncelle à Bayonne. Marion est sélectionnée pour intégrer la classe d’Excellence de violoncelle dirigée par Gautier Capucon à la Fondation Louis Vuitton à Paris (promotion 2015-2016). Elle est nommée Révélation de l’Adami en 2009, lauréate du concours Pro Musicis en décembre 2010, et lauréate du mécénat Société Générale. Vendredi 26 mai 2023 : Jean-Christophe Sampson, flûtiste Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/un-soliste-en-mission-4/ animation@missionsetrangeres.com https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://missionsetrangeres.com/evenement/un-soliste-en-mission-4/

