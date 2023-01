Un soliste en Mission, Jérôme Bénézet, guitariste Missions Etrangères de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Un soliste en Mission, Jérôme Bénézet, guitariste Missions Etrangères de Paris, 20 janvier 2023, Paris. Le vendredi 20 janvier 2023

de 13h00 à 14h15

. gratuit

De la rencontre en musique entre un artiste, une œuvre, un patrimoine et le public nait une nouvelle émotion. Chaque séquence est une découverte d’un nouvel instrument, (guitare, violon, harpe…) et d’un artiste professionnel. Un dialogue s’engage avec les visiteurs quant aux choix du musicien : son parcours dans le musée, son choix des œuvres musicales au regard des œuvres exposées. Le parcours musical renouvelé à chaque séance, traverse les espaces culturels et cultuels des Missions étrangères de Paris (la salle des martyrs, la crypte, la Chapelle de l’Epiphanie, l’exposition temporaire, jardin). Sur le temps du déjeuner à partir de 13h, venez partager avec MISSION 128 une pause musicale et culturelle. Calendrier : Chaque 3eme vendredi de chaque mois sur le temps du déjeuner, MISSION 128 vous invite à découvrir ou redécouvrir ses espaces autour d’un échange musical avec un soliste de l’association Lyre&Muses. Vendredi 20 janvier 2023 : Jérôme Bénézet, guitariste Médaille d’or et Prix d’Excellence de l’Ecole Nationale de Musique de St-Germain-en-Laye.

Il se perfectionne à l’Ecole Normale de Musique de Paris et obtient le Diplôme Supérieur d’Exécution, dans la classe de Javier Quevedo.

Lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin.

Il se produit alors en France (notamment dans la mythique Salle Cortot, à Paris), et à l’étranger, au sein de formations de musique de chambre, ou en tant que soliste avec différents orchestres. Vendredi 17 février 2023 : Marie Ducroux, alto Vendredi 17 mars 2023 : Iris Torossian, harpe Vous pouvez soutenir la mission en faisant un don. Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/un-soliste-en-mission-jerome-benezet-guitariste-international/ animation@missionsetrangeres.com https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://missionsetrangeres.com/evenement/un-soliste-en-mission-jerome-benezet-guitariste-international/

MEP Un soliste en Mission janvier 2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Missions Etrangères de Paris Adresse 128 rue du Bac Ville Paris lieuville Missions Etrangères de Paris Paris Departement Paris

Missions Etrangères de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Un soliste en Mission, Jérôme Bénézet, guitariste Missions Etrangères de Paris 2023-01-20 was last modified: by Un soliste en Mission, Jérôme Bénézet, guitariste Missions Etrangères de Paris Missions Etrangères de Paris 20 janvier 2023 Missions Etrangères de Paris Paris Paris

Paris Paris