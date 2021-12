Saint-Pair-sur-Mer Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Un soir, Une histoire : lecture filmée Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Chuuuttt, ne faites pas de bruit, car il parait qu’il s’est passé quelque chose de bien étrange, dans la classe, cette nuit. C’est Berk, le doudou, qui l’a raconté. Berk a été oublié à l’école, dans la caisse à doudous. Prenant son courage à deux pattes, il part se balader dans le noir avec son ami Croc… Album : _La nuit de Berk_ / Julien Béziat – L’école des Loisirs (coll. Pastel) Installez-vous confortablement pour écouter (voir) cette histoire du soir et préparer le moment du coucher… Rendez-vous à 18h30 sur la page Facebook de la Ville de Saint-Pair-sur-Mer : [[https://www.facebook.com/villedesaintpairsurmer](https://www.facebook.com/villedesaintpairsurmer)](https://www.facebook.com/villedesaintpairsurmer)

