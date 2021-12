Saint-Pair-sur-Mer Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Un soir, Une histoire (Lecture filmée) Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Un soir, Une histoire (Lecture filmée) Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer, 22 janvier 2021, Saint-Pair-sur-Mer. Un soir, Une histoire (Lecture filmée)

Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer, le vendredi 22 janvier à 18:30

Bien à l’abri dans son lit, un enfant guette les bruits de la maison. Mais qui monte l’escalier dans la nuit ? Le petit passe en revue toute une galerie de personnages pour découvrir qui il entend. Album : _Mais qui cela peut-il être ?_ / Shawn Mahoney et Thomas Baas – Seuil Jeunesse Installez-vous confortablement pour écouter (voir) cette histoire du soir et préparer le moment du coucher… Rendez-vous à 18h30 sur la page Facebook de la Ville de Saint-Pair-sur-Mer : [[https://www.facebook.com/villedesaintpairsurmer](https://www.facebook.com/villedesaintpairsurmer)](https://www.facebook.com/villedesaintpairsurmer) Installez-vous confortablement pour écouter une histoire du soir ! Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer 40 place de la gare 50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-22T18:30:00 2021-01-22T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer Adresse 40 place de la gare 50380 Saint-Pair-sur-Mer Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer